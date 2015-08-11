Sultanbeyli saldırılarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Sultanbeylideki Fatih Polis Merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen 3ü polis 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından, sabah bölgede inceleme yapan polislere ateş açılmasıyla çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

Sultanbeylideki Fatih Polis Merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen 3ü polis 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından, sabah bölgede inceleme yapan polislere ateş açılmasıyla çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuarında görevli polislerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Polis Müdürü Beyazıt Çekenin şehit olduğu terör saldırısında olaya karışan teröristlerin kimliklerinin belirlenme çalışmaları sürerken her iki olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

KİRALIK OTOMOBİLLE TNTLİ PATLAMA



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece bomba yüklü araçla Fatih Polis Merkezine düzenlenen saldırının kiralık otomobil ile yapıldığını tespit etti. İstanbuldan kiralandığı belirlenen otomobilin arka koltuğuna TNT yerleştirildiğini saptayan ekipler, daha etkili olması için çeşitli düzeneklerle de güçlendirildiğini belirledi.

TERÖR EYLEMLERİNE KATILMAKTAN YAKALAMA KARARI VARDI



Polis ekipleri, bombalı saldırıyı gerçekleştiren bir terörist ile olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine ateş açtıktan sonra çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 2 teröristten ikisinin sahte kimlikler kullandığını belirledi. İddiaya göre, bir teröristin üzerinden Bingöl nüfusuna kayıtlı, 1989 doğumlu Burak H. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıktı. Yapılan inceleme sonucunda Burak H. hakkında PKK terör örgütü üyesi olmak ve Terör eylemlerine katılmak suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İKİ SAHTE KİMLİK



Ekipler, diğer teröristlerin üzerlerinden ise iki adet sahte kimlik çıktı. Teröristlerin üzerinde Şırnak Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı, 1990 doğumlu Ayhan G. ile Diyarbakır nüfusuna kayıtlı, 1988 doğumlu Mehmet G. adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktı. Polis, kimlikler üzerinde yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda bu isimlere kayıtlı kişilere rastlayamadı.

PARMAK İZİ KAYITLARI YOK



Ekipler, teröristlerden aldıkları parmak izlerinin de eşleştirme sistemindekilerle uyuşmadığını tespit etti. Polis ekipleri, bir teröristin ise sünnetsiz olması nedeniyle yabancı uyruklu olabileceği şüphesi üzerinde dururken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA



