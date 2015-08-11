Sultanbeyli saldırganlarından biri PKK'lı çıktı

Sultanbeyli'deki saldırıyı 'Halk Savunma Birliği' adlı örgüt üstlenirken saldırganlarından birinin PKK'lı çıkması kafaları karıştırdı.

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Sultanbeylideki Fatih Polis Merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen 3ü polis 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından, sabah bölgede inceleme yapan polislere ateş açılmasıyla çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuarında görevli polislerin çalışmaları aralıksız sürüyor.



Polis Müdürü Beyazıt Çekenin şehit olduğu terör saldırısında olaya karışan teröristlerin kimliklerinin belirlenme çalışmaları sürerken her iki olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.



1İ PKKLI ÇIKTI



Saldırıyı Halk Savunma Birliği adlı örgüt üstlense de bombalı saldırı sırasında ve ardından çıkan çatışmada öldürülen teröristlerden birinin yapılanan kimlik tespitinde terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.