Sultanahmet bombacısını Türkiye'ye o getirmiş

Son operasyonlarda tutuklanan Abdullayevin, canlı bomba saldırısı gerçekleştiren Ramazovayı Türkiyeye getirdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü IŞİDe yönelik operasyonlarda yabancılardan sorumlu üst düzey yönetici Abdulla Abdullayev tutuklandı. Abdullayevin, İstanbul Sultanahmette ocak ayında turizm merkezine yönelik canlı bomba saldırısı gerçekleştiren Diana Ramazovayı Türkiyeye getirdiği de ortaya çıktı



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün cuma gününden bu yana düzenlediği operasyonlarda 57 IŞİD şüphelisi, 55 PKK-YDG-H şüphelisi, 14 de DKHP-C ve MLKP şüphelisi olmak üzere 126 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen DHKP-C şüphelilerinden 1i tutuklanıp 8 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanırken 5 kişi de serbest bırakıldı. Aynı baskınlarda gözaltına alınan PKKnın gençlik yapılanması YDG-H şüphelilerinden ise 8 kişi tutuklanıp 19 kişiye adli kontrol uygulandı, 28 kişi de serbest bırakıldı. İstanbul genelindeki baskınlarda gözaltına alınan 57 IŞİD şüphelisinden ise 10u tutuklanırken, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı, 43 kişi de serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilenler arasında, IŞİDin İstanbul Emiri olduğu öne sürülen Abdulla Abdulayevin de bulunduğu bildirildi. Böylece terör örgütü üyeliğinden dünkü tutuklamalarla birlikte İstanbulda cezaevine gönderilenlerin sayısı 19u buldu.

KADIN CANLI BOMBAYI SAKLAYAN ABDULAYEV

Çeçen asıllı Abdulla Abdulayev ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Abdulayevin ocak ayında İstanbul Sultanahmetteki Turizm Şube Müdürlüğüne düzenlenen ve polis memuru Kenan Kumaşın şehit edildiği canlı bomba eylemindeki zanlı Diana Ramazova ile bağlantısı tespit edildi. Abdulayevin, Dağıstanlı Ramazovanın Türkiyeye girişini sağladığı ve Başakşehirde eylemden önce geçirdiği 4 gün boyunca da kendisine Abdulayevin adamlarının yardımcı olduğu belirlendi. Tutuklanan Abdulayevin emniyette ifade vermedi.

Kaynak : Habertürk