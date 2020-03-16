Türkiye Sağlık Bakanı Koca "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son birkaç buluşmada bugünü öngörmüşçesine bir beyanda bulunduğunu ifade eden Koca, koronavirüs tehlikesine karşı verilen mücadelede en güçlü ortaklardan birinin medya mensupları olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun karşı karşıya oldukları ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Güçlük, sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir 'belge' üretilip yayıldı. Kamuoyuna 'gizli' diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele, virüsle mücadelenin bir parçasıdır."

Bakan Koca, salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden birinin panik olduğuna dikkati çekerek, "Panik, duygusaldır, akla uygun değildir. Panik, toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız, tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz." ifadesini kullandı.

"SIKI TEDBİRLERLE BU SORUNU AŞACAĞIZ"

Koronavirüse karşı verilen mücadelede devletin gece gündüz eylem halinde olduğunu, bu tedbirlere en sıkı şekilde uyularak sağduyuyla destek verilmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

Halkımızın sağduyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz."

Yeni tip koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin vatandaşlar tarafından bilindiğini, devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri aldıklarını aktaran Koca, "Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız." dedi.

"LABORATUVAR SAYISI ARTIRILACAK"

Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler olduğunu ifade eden Koca, koronavirüs tanı testlerinin sayısının artırılacağı belirterek, "Laboratuvar sayımızı, şu dönemde 6 olan sayımızı, erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya,. ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek, burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Getireceği faydalar, test daha çok sayıda şehirde yapılacak, test daha çok şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak." bilgisini verdi.

Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşın gözleme alındığını anımsatan Koca, "Özellikle yükseköğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Bu dönemde, sağlık durumları da yakın takip edilerek Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7 veya 8'nci gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor." dedi.

"UÇUŞ YASAĞI UYGULANAN ÜLKE SAYISI 20'YE ÇIKTI"

Ulusal ve uluslararası, bilimsel veya ticari, açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinlikleri durdurulduğunu hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulumuzun önerisi, Bakanlığımızın talebi sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığımız eğlence mekanlarının, tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetini askıya aldı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Diyanet İşleri Başkanlığımız, cemaatle kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verdi. "

Koca, uçuş yasağının bugüne kadar 14 ülkeye konulduğunu dile getirerek, "Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

"POZİTİF VAKALAR VAR"

Bakan Koca, dün akşam yeni vakaların olduğu bilgisini paylaştığını, dün için hasta sayının toplam 18 olduğunu anımsattı.

"Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." ifadesini kullanan Koca, bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı açıklayacağını bildirdi.

Koca, yeni tip koronavirüsle mücadelenin bugüne kadar sıfır vaka başarısıyla sürdürüldüğünün altını çizerek, "Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni bir safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım, virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur." diye konuştu.

"NORMAL HAYATLARIMIZA DÖNECEĞİZ"

Virüse karşı ilk mücadelenin sınırlarda verildiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olanları 83 milyon adına uyarıyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyin. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayın. Her şeye rağmen dönen, ilk 14 gün kendinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza döneceğiz."