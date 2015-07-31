Star gazetesindeki bombayı o örgüt üstlendi

Star gazetesi önüne konulan bombayı MLKP üstlendi

Geçtiğimiz hafta, Star Gazetesi ve Ak Parti Sancaktepe İlçe Binasının önüne bırakılan bombaları, yasadışı sol örgüt Marksit Leninist Komünist Parti (MLKP) örgütüne bağlı FESK (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti) üstlendi.

TİBin terör örgütlerinin propagandasını yaptığı 96 internet sitesine yönelik verdiği erişim sonrasında, yasadışı sol örgütlere desteği ilen bilinen ve kapatılan siteler arasından bulunan Etkin Haber Ajansına (ETHA) ait bir blogda yayınlanan habere göre, Star Gazetesinin ve Ak Parti Sancaktepe İlçe Binasının önüne bırakılan bombaları, devletin terör örgütü listesinde bulunan MLKPye bağlı FESK üstlendi.

Yasadışı MLKP FESKin özgür basına yönelik gerçekleştirdiği bombalı eylemlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada,Attığı manşetle devrimci bir kadının şahsında kadınlara hakaret etmeye kalkan Star gazetesini yayınlayan kuruma 19 Temmuzda bomba yerleştirdik.

Öte yandan yasadışı örgüt MLKP-FESK, Suruçta gerçekleştirilen canlı bomba eylem sonrasında AK Partinin Sancaktepe ilçe binasına 21 Temmuzda konulan bombanın da, patlama zamanından önce fark edildiğini duyurdu.