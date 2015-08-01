Son nefesini vermeden kendini siper etmiş

Hain saldırıda şehit düşen Kazarın el bombasının pimini çekmeye çalışan yaralı teröristin üzerine atlayıp kendini siper ettiği öğrenildi.

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Pozantı Emniyet Müdürlüğüne önceki gece sekiz kişi oldukları tahmin edilen teröristlerce saldırı düzenlendi. Müracaattaki polis memurunun karşılık vermesi üzerine çıkan ve yaklaşık üç saat sürdüğü belirtilen çatışmada üzerlerinde bombalar bulunan iki terörist öldürüldü.



Kurşunları bitene kadar teröristlerle çatışan polis memurları İsa İpek (32) ve Serdar Kazarın (29) şehit olduğu saldırının ardından karanlıktan faydalanan altı terörist ise binanın arkasındaki su tahliye borusundan ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi. Cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verilen şehit polislerden Bingöllü Kazarın el bombasının pimini çekmeye çalışan yaralı teröristin üzerine atlayıp kendini siper ettiği ve arkadaşlarını kurtardığı belirtildi.



Diğerleri görevdeydi



PKKlı grup önceki gece 02.35te Adananın yayla bölgesi olan Toros Dağları eteğindeki Pozantı Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırdı.



Yetkililerin verdiği bilgiler, olay yeri inceleme ekibi ve saldırı anında görevde olan polislerin anlatımına göre, saldırıdan kısa süre önce beş kişilik devriye grubu binadan ayrılmış, ikisi bina içinde, ikisi müracaatta, biri de nizamiye giriş noktasında beş polis kalmıştı.



Saldırı başlayınca önünde MP-5 otomatik silahlı nöbetçi bulunan Emniyet Müdürlüğüne, aydınlatmanın zayıf olduğu arka bahçeden sızan teröristleri, müracaatta bulunan polis memurları İsa İpek ve Serdar Kazar, binaya sokmadı. Çatışmada İpek ilk ateşle şehit olurken, ağır yaralanan Kazar, çatışmayı sürdürerek teröristlerin binaya girmesine engel oldu.



Vücudunu siper etti



Kahraman polis Kazar, son nefesini vermeden kapıya kadar ulaşan yaralı teröristin el bombasının pimini çekmeye çalıştığını fark etti. Silahındaki kurşunu biten kahraman polis, bu kez bedenini siper etti, merdivenlerden son bir hamle ile teröristin üzerine atladı.



PKKlının pimini çekip, binaya atmaya çalıştığı el bombasına siper olan Kazar, burada şehit olurken yaralı terörist son hamlesini yapamadan öldü. Saldırıyı gerçekleştiren PKKlılar binanın hemen arkasındaki aydınlatması olmayan eski yoldan kaçıp, 100 metre ilerdeki atık su tahliye borusundan geçiş yaparak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi. Teröristlerin burada bıraktığı çantada Emniyet ve çevresinin krokisi bulundu.



Bomba imha edildi



Saldırı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğünden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Öldürülen teröristlerin üzerinden iki Kaleşnikof tüfek ile bir tabanca ve dört adet el bombası çıktı. Giriş kapısı merdivenlerinde öldürülen teröristin üzerindeki bomba da üç saat süren çalışmayla etkisiz hale getirildi.