Son dakika: Türkiye erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. 30 dakika süren görüşme sonrası Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilglii iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halkoylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin haslatıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınırötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadilseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulamabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur. Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik."

Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmayları da Beştepe'de bulunuyor.

BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

Erdoğan'la görüşmenin ardından Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmiş ve ittifakla ilgili görüşme 45 dakika sürmüştü.

ÖNE ÇIKAN TARİHLER

Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı. Bu arada 24 Haziran'da üniversite sınavı da yapılacak. Haziran yetişmezse temmuzda da yapılabileceği belirtiliyor.

BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'U ÖNERMİŞTİ



Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.



MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DESTEK

Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.