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Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

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Modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavi gören Nur Yerlitaş, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.

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hasan sonmez - 15 dakika önce
1960 yılında doğan birisi 2020 yılında hayatını kaybedince kaç yaşında oluyor. 64 mu yoksa 60 mı
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