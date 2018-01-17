son dakika: Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü

Isparta'da CASA tipi askeri eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta yer alan 2 pilot ve 1 teknisyenin şehit olduğu açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada saat 12,50 civarında radar irtibatı kesildiği belirtildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca Mevkii'nde eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi askeri uçak düştü.

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçakta yer alan 2 pilot ve bir teknisyenin şehit olduğu açıklandı.

Kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolan uçağın enkazına ve personelin naaşına ulaşıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır."

ISPARTA VALİSİ: KARADAN ULAŞIM ZOR

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, sapa bir yer olması nedeniyle bölgeye karadan ulaşımın zor olduğunu belirtti. NTV'ye konuşan Günaydın, bölgede yoğun sis olduğunu da kaydetti.