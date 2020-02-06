Soğuk hava etkisini göstermeye başladı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Türkiye genelinde beklenen sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar bazı bölgelerde çatıların uçmasına neden olurken yer yer ağaçların devrilmesine neden oldu.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayı evlerin çatısı uçtu.

ANTALYA

Sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış alan Antalya'da Köprüçayı Irmağı taştı.

Taşan ırmak sonucu ise bazı iş yerlerini ve tarım alanlarını su bastı.

ORDU

Ordu'da da hızı yer yer 112 km'yi bulan rüzgar çatıları uçurdu.

Rüzgardan kaynaklı elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede eğitime 1 gün ara verildi.

BOLU

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

BİLECİK

Bilecik'te etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir evin çatısından düşen parçalar iki araca zarar verdi.

KAYSERİ

Kayseri Develi'de bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle söküldü.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesinde de öğle saatlerinden itibaren etkisi artıran rüzgar çam ağacını devirdi.

Devrilen çam ağacı yolda bulunan 2 aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.





ANTALYA

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu.

Finike ilçesinde ise bir iş yerinin çatısındaki sac kulübe uçtu.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Esenler'de bulunan bir eve su basmasına neden oldu.

MUĞLA

Muğla'da da fırtına ve şiddetli yağmur, etkili olurken, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu.

Bölgede bazı yollar da yağışın etkisi ile göl döndü.

BALIKESİR

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.

MANİSA

Manisa'nın Kula ilçesindeki Bekir-Sacide-Filiz Keleşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan tek katlı kantinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Uçan çatıdan kopan tuğla parçaları, o sırada servis bekleyen öğrencilerden 14 yaşındaki Seda Kıratlı'nın ayağına düştü. Yaralanan öğrenci, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.