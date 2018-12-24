banner237
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
8 0
İkizlerin doğum günü mutluluğu
İkizlerin doğum günü mutluluğu
15 0
Cihangir'in şakası yok
Cihangir'in şakası yok
80 0
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
85 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
198 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
96 0
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
30 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
37 0
banner82

Sis faciası

banner27

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda sisli hava ve gizli buzlanma nedeniyle 17 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

banner210
Sis faciası
banner215

 

Kaza, bugün saat 07.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 32. kilometresindeki Yağbasan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sisli havada zeminin buzlanması nedeniyle görüş mesafesi azalan yaklaşık 17 araç birbirine girdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre toplam 19 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 16 kişiyi Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk ederken, 3 yaralının da kendi imkanlarıyla tedavi için hastanelere başvurduğu öğrenildi.

İHA

İHA

Kazanın ardından sabahın erken saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar karayolundaki araç kaldırma ve inceleme çalışmaları nedeniyle trafik bir süre aksadı. Karayolunda uzun kuyruklar oluştuğu öğrenilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla aksayan trafik normale döndü.

İHA

İHA

Öte yandan, kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.