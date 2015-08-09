Sırrı Süreyya Önder'in o sözlerine tepki

Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk; “Adıyaman ve Besnide IŞİDe katılım var ve sempatizanı çok” diyen Öndere sert tepki gösterdi.

Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, adıyaman ve Besni ilçesinde tarihin her döneminde vatanına sevdalı insanların yaşadığını terör örgütleri ve Radikal gruplara katılım söz konusu olmadığını söyledi.



KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR



Başkan ibrahim Öztürk, Geçtiğimiz günlerde HDP Ankara milletveki Sırrı Süreyya Önderin Adıyaman ve Besni ilçemizle ilgili önyargılı ve tamamen şehrin huzurunu bozmaya yönelik provakatif ve gerçekdışı söylemleriyle manipüle ederek Adıyaman özelde de Besni gençlerini hedef göstererek terör örgütlerine, ÖSO ve IŞİD gibi örgütlere katılmayla itham etmiştir. Huzur şehri Adıyamanımızın ve Besninin tertemiz, vatanına milletine bağlı ve kardeşliğin hakim olduğu şehrimizde böyle radikal gruplarla ilişkilendirmek kimsenin haddi değildir. Adıyaman insanı, ancak vatanı ve ay yıldızlı bayrağı söz konusu olduğu zaman hazır ve nazır olur. Gerçeklikten uzak olan bu tavırlarıyla Sırrı Süreyya Önder ne yapmak istediğini ve ne dediğini bilmiyor. Söyledikleri ve ithamları ancak terör örgütü PKKnın yapmış olduğu terör faaliyetlerinde olur. Şehrimizin huzuru bozmaya yönelik gerçekdışı söylemler kimsenin haddine değildir dedi.



LANETLİYORUZ!



Öztürk, Adıyaman huzur şehridir, ilimizi karıştırmak isteyen ve provakatif söylem ve eylemlerde bulunanlara her zaman karşı durmuş barış ve kardeşlik şehridir. Besnimizde bu tür oluşumların barınmasına fırsat verilmeyen ender yerlerden biridir. Terörün barınmadığı ve hücre yapılanmalarının olmadığı yerlerden birisi Besni ilçemizdir. Bu sebeple kim gelirse gelsin Adıyamanda ve özelde Besnimizde terör yerine huzur ve kardeşliğin hakim olduğunu göreceklerdir. Sırrı Süreyya Önder ve bütün herkes şunu bilsin ki, halk olarak biz IŞİDi de, PKKyı da terör örgütü olarak görüyoruz. Bütün terör örgütlerini ve terörist faaliyetleri lanetliyoruz.



HÜSRANA UĞRAYACAK

Devletimiz güçlüdür. Bütün terör unsurlarının nerede barındığını ve terörist faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı çok iyi bilmektedir. Devletimizin, hükümetimizin çalışmaları ve gayretleri ile er ya da geç bu ülkeye huzur barış ve kardeşlik gelecektir. Kardeşliğe halel getirecek davranışta bulunanlar hüsrana uğrayacaktır ifadelerini kullandı.