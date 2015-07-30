Şırnak'ta askere saldırı: 3 asker şehit

Şırnak’ta izinden dönen askerlerin birliklerine götürülmesi için konvoyun yol emniyeti için görevli askerlere bu sabah PKK’lı teröristler ateş açtı. Saldırıda 1’i subay 3 asker şehit oldu. Bir terörist de silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekleri operasyonlar sürüyor.

Gabar Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte 3 asker şehit edilirken, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında sabah saatlerinden itibaren çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Akçay'daki Görmeç ve Seslice Üs bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 subay, 1 erbaş ve 1 er olmak üzere 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.



"Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "30 Temmuz 2015 günü saat 09.10 sularında, Kara Kuvvetleri 6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına (Şırnak/Akçay) ait Görmeç ve Seslice Üs Bölgelerine izinden dönen personeli götürmek üzere planlanan konvoyun yol emniyetini almak için görevlendirilen unsurlarımıza, Bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan saldırı neticesinde; bir subay, bir erbaş ve bir er olmak üzere üç kahraman personelimiz şehit olmuştur. Olay bölgesine İHA, silahlı helikopterler ve komando unsurları sevk edilmiş, bir terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlere yönelik operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."