Şırıngalı çikolata kâbusu

Tüm Türkiye'yi yasa boğan yedi yaşındaki Mert'in ölümünden sonra bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi.

Aynı yaştaki Umut Bilgi de ne yazık ki Mert'le aynı kaderi paylaştı. Şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan küçük Umut boğularak hayatını kaybetti. Korkunç olan ise okul çevrelerinde satılan ve çocukların hayatına mâl olan bu 'öldüren çikolatalar' online alışveriş sitelerinden de çok ucuza alınabiliyor.

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7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım günü okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatadan yemek istedi. Şırınga kapağının boğazına kaçmasıyla nefes alamayan çocuk apar topar Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

FOTO: İHA

Dokuz gün yaşam mücadelesi veren yedi yaşındaki Umut Bilgi, maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 Aralık’ta yaşamını yitirdi.

Küçük Umut şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti

Acılı aile, bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi.

Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT ŞIRINGA ÇİKOLATADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ise dün toprağa verilmişti.

İNTERNETTE BİLE SATILIYOR!

Çocukların ölümüne neden olan bu çikolatalara okul çevrelerinde, marketlerde hatta birçok tanınmış e-ticaret sitesinde bile rastlamak mümkün.

İki haftada iki küçük canımızı alan ve çok düşük fiyatlara çoklu olarak da satılan bu ürünlerin denetimiyle ilgili yetkili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi