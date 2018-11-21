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Sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

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Bitlis'te Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı.

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Sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.

 

Adilcevaz’da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı.

 

İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıradışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı.

 

İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

 

 

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