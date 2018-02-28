Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama oldu: 1 ölü

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlama sonucu gemi personelinden Kazım Sucu hayatını kaybetti, Ragıp Yanak ise yaralandı.
Deniz polisi botuyla gemiden alınan Yanak, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gemi ise patlamanın ardından Sinop İskelesi'nin yaklaşık 4 mil açığına getirildi. Sucu'nun cenazesinin gemiden alınması amacıyla gelen hava ambulansı, kuvvetli rüzgar nedeniyle başarılı olamayınca geri döndü.
Öte yandan önlem amacıyla kıyıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bekletiliyor.