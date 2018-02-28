banner107
14 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
8 0
21 0
43 0
24 0
14 0
18 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
23 0
banner82
banner147

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama oldu: 1 ölü

banner27

Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama oldu: 1 ölü
banner137

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 

Patlama sonucu gemi personelinden Kazım Sucu hayatını kaybetti, Ragıp Yanak ise yaralandı. 

Deniz polisi botuyla gemiden alınan Yanak, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gemi ise patlamanın ardından Sinop İskelesi'nin yaklaşık 4 mil açığına getirildi. Sucu'nun cenazesinin gemiden alınması amacıyla gelen hava ambulansı, kuvvetli rüzgar nedeniyle başarılı olamayınca geri döndü. 

Öte yandan önlem amacıyla kıyıda AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bekletiliyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.