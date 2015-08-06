banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Sınıra tanklar konuşlandırıldı

banner27

Suriyede devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle Türkiyede sınır boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Şırnakın Cizre ile Mardinin Nusaybin ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Suriye sınırına hakim tepelere son günlerde...

Sınıra tanklar konuşlandırıldı
banner137

Suriyede devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle Türkiyede sınır boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Şırnakın Cizre ile Mardinin Nusaybin ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Suriye sınırına hakim tepelere son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tanklar konuşlandırıldı.

Tankların yanında zırhlı araçlarında bulunduğu bölgede askerlerin sık sık devriye gezdiği görüldü. Tankların konuşlandırıldığı sınırın karşı tarafında bulunan ve Kürtlerin yoğunlukta olduğu Derko Hemku ve Andiver kentlerinin Türkiye sınırında ise YPG bayraklarının dalgalanması ise dikkat çekti.

Öte yandan Mardinin Nusaybin ilçesi istikametinden gelen askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Cizreye ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında tank taburuna geçti.

İHA

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.