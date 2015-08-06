Sınıra tanklar konuşlandırıldı

Suriyede devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle Türkiyede sınır boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Şırnakın Cizre ile Mardinin Nusaybin ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Suriye sınırına hakim tepelere son günlerde...

Suriyede devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle Türkiyede sınır boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Şırnakın Cizre ile Mardinin Nusaybin ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Suriye sınırına hakim tepelere son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tanklar konuşlandırıldı.



Tankların yanında zırhlı araçlarında bulunduğu bölgede askerlerin sık sık devriye gezdiği görüldü. Tankların konuşlandırıldığı sınırın karşı tarafında bulunan ve Kürtlerin yoğunlukta olduğu Derko Hemku ve Andiver kentlerinin Türkiye sınırında ise YPG bayraklarının dalgalanması ise dikkat çekti.

Öte yandan Mardinin Nusaybin ilçesi istikametinden gelen askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Cizreye ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında tank taburuna geçti.

İHA