Sınıfta sıkılan parfüm yüzünden hastanelik oldular

Sınıfta sıkılan parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da bir ortaokulda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’da, Bener Cordan Ortaokulu'nda 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.



Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.