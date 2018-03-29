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Sınıfta sıkılan parfüm yüzünden hastanelik oldular

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Sınıfta sıkılan parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Sınıfta sıkılan parfüm yüzünden hastanelik oldular
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Trabzon'da bir ortaokulda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’da, Bener Cordan Ortaokulu'nda 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. 

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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