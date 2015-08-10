Silopi'de zırhlı polis aracına saldırı: 4 şehit

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde 1 polisin şehit olduğu, 3 kişinin öldüğü Başak Mahallesi'ndeki olayların ardından bugün mahalleye giden polis zırhlı aracına, PKK'lılar yola tuzaklanan mayınla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunan 4 polis memuru şehit oldu.

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde geçen Cuma günü PKK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin güvenlik güçlerinin girişini engellemek için kazdığı hendekleri kapatmak için gittiği Başak ve Barbaros Mahallesi'nde, polislere ateş açılmasıyla çıkan olaylarda polis memuru Muhammet Onur Demir şehit olurken, Hamdi Ulaş, Kamuran Bilin ve Hıdır Tamboğa öldü.

Olayların ardından bu sabah saatlerinde Başak Mahallesi'ne giden polis ekibine PKK'lılarca bombalı tuzak kuruldu. Polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan 4 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Saldırının ardından polis ekipleri teröristlerin yakalanması için mahallede geniş çaplı operasyon başlattı. Mahalleden yer yer silah sesleri geldiği duyuldu.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Şırnak Valiliği Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde düzenlenen terör saldırısında 4 polis, 1 asker olmak üzere 5 şehit olduğunu duyurdu.



Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ayrıca Silopi ilçesinde 1 polis memurunun da yaralı olduğu belirtildi. Açıklamada, "10 Ağustos 2015 günü saat 09.00 sıralarında ilimiz Silopi ilçesinde güvenlik birimlerimizin yürüttüğü çalışmalar esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlaması neticesinde 4 polisimiz şehit olmuş, 1 polisimiz yaralanmıştır. Ve yine saat 07.00 sıralarında

Beytüşşebap'tan Şırnak merkeze askeri personel nakli yapan helikoptere Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca açılan ateş neticesinde, helikopterin isabet alması sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan bu hain saldırılar sonrasında faillerinin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.