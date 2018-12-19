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Şile'de kargo gemisi karaya oturdu

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Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi karaya oturdu. Gemide bulunan 16 mürettebat karadan çekilen halatlarla kurtarılmaya başlandı.

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Şile'de kargo gemisi karaya oturdu
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İstanbul Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu.

Olay saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında meydana geldi. 

Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki Natalıa adlı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.

Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu.

KAPTAN YARDIM İSTEMEDİ

Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.

HAREKET ETTİKTEN SONRA TEKRAR DEMİRLEDİ

Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.

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