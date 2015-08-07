Sigara böreği bomba gibi patladı

Kayseride emlakçılık yapan 42 yaşındaki İrfan Necip Gök, 3 çocuğu ile birlikte akşam yemeği için bir marketten dondurulmuş sigara böreği aldı. Daha sonra sigara böreklerini paketinden çıkaran Gök, tavada kızartmaya başladı. Bu...

Kayseride emlakçılık yapan 42 yaşındaki İrfan Necip Gök, 3 çocuğu ile birlikte akşam yemeği için bir marketten dondurulmuş sigara böreği aldı. Daha sonra sigara böreklerini paketinden çıkaran Gök, tavada kızartmaya başladı. Bu sırada tavaya attığı sigara böreğini çatalla çevirmek istediğini kaydeden Gök, Çatalı batırmamla aniden patlaması bir oldu. Ne olduğunu şaşırdım dedi.

ÇATALLA ALIRKEN MÜTHİŞ BİR PATLAMA OLDU



13 gün önce yaşadığı olayla ilgili olarak bilgi veren Gök, Marketten hazır sigara böreği ve köfte aldım. Köfteleri pişirdikten sonra sigara böreğini ateşe attım ve çatalla sigara böreklerini alırken müthiş bir patlama oldu. Adeta bomba gibi. O patlamanın etkisiyle neye uğradığımız şaşırdım. Tavadaki yağın yüzüme, koluma sıçramasıyla büyük bir travma yaşadım. Hemen acile geçtik. Acilde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğunu söylediler. Hatta yağın iz bırakacağını, kör olma tehlikesi atlattığımı da söylediler. Yani ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış şeklinde konuştu. İlk müdahalenin ardından tedavisine Ankarada devam edildiğini ifade eden Gök, şöyle konuştu: Ankara Numune Hastanesinde yanık uzmanları olduğunu söylediler. Bu nedenle Ankarada 12-13 gün tedavi gördüm. Çok şükür, bu hale geldik. İlk olayın olduğun an kötüydü, yüzüm, elim, kolum. Ben sigara böreğini daha öncede marketlerden alıp zaman zaman yapıyordum ama ilk defa böyle bir durum oldu. Çatalı batırmamla, patlaması bir oldu. Arkamda annem de vardı. Allahtan ona sıçramadı, gözüme gelmedi. Yoksa gözümüzü bile kaybedebilirdim dedi.

BANA DERS OLDU



Sigara böreğini paketten çıkarır, çıkarmaz tavaya atmadığını ve bir süre çözülmesini beklediğini dile getiren Gök, vatandaşları da bu konuda uyardı. Gök, Hazır gıdalar karşı vatandaşlar dikkatli olsun. Evde yapılanla, hazır alınan mamul bir olmuyor. Bunu da anladık. Bundan sonra zaten almam. Bu bana ders oldu dedi.

Ankarada konuyla ilgili bilgi almak için büyük marketlere gidip, yetkililere durumu anlattığını belirten Gök, Büyük bir markete giderek, durumu anlattım ve bilgi aldım. Bana oradaki görevliler, sigara böreğinin içerisindeki peynir küflenmiş ya da ekşimiş olabilir dediler. Patlamanın bu nedenle oluştuğunu belirttiler şeklinde konuştu. Konuyla ilgili olarak hukuk mücadelesi başlattığını da anlatan Gök, Ben Ankaradayken evdekiler, her şeyi çöpe atmışlar. O anda tabii ki aklımıza gelmedi ama avukatımla görüştüm, gerekli hukuki süreci başlattık diye konuştu.