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Seyahatlerde HES kodu dönemi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası, seyahat edenlerin kullanacağı HES kodu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Seyahatlerde HES kodu dönemi

 

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile seyahat…

Bakan Koca, seyahatlerin HES kodu ile yapılacağını ve böylece virüsün takibinin kolay olacağını söyledi. Bu açıklama sonrası internette en çok konuşulan konuların başında HES kodu uygulaması oldu. Peki, HES kodu uygulaması nedir? HES kodu uygulaması nasıl alınır? İşte HES kodu ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

 

HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile seyahat…

HES kodu uygulamasının nasıl alınacağı internette günün konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu olmadan seyahat edilmeyeceğini açıklaması sonrası vatandaşlar HES kodu ile ilgili bilgi sahibi olmak için internette ‘HES kodu nedir' ve ‘HES kodu nasıl alınır' sorularını aratmaya başladı. İşte HES kodu için yapmanız gerekenler…

HES KODU NEDİR?

Türkiye'de seyahat yasağı 15 gün daha uzatılmıştı. Ancak, Haziran ayı ile birlikte THY iç hat uçuşlarını planlamaya başladı. Büyükşehirlere olan seyahat yasağının da yeni ay ile birlikte kalkması bekleniyor. Bu kapsamda, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat edeceklerin HES kodu ile seyahat edebileceğini açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak. Sağlık Bakanı Koca, HES kodu uygulamasının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

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