banner411
banner69
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
26 0
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
168 0
 
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
227 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
43 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
46 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
207 0
banner449

Selda Bağcan’dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki

banner27

İzmir'de bazı camilerde önceki gün 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından dün de Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Tepkilere neden olan konu hakkında açıklama yapan Bağcan "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Selda Bağcan’dan cami hoparlörlerinden çalınan şarkıya tepki

 

 

Önceki gün İzmir’de bazı ilçelerde cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif’e ait olan, Selda Bağcan’ın da yorumladığı “Yuh Yuh” çalındı. Yaşanan olaya tepki gösteren isimlerden birisi de sanatçı Selda Bağcan’dı.

SELDA BAĞCAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki sanatçı Bağcan şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.