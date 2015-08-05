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Selahattin Demirtaş programlarını iptal edip Brüksele gitti

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Ankarada önce gazetecilerle, daha sonra da diğer Eşgenel Başkan Figen Yüksekdağ ile toplantıları olan Selahattin Demirtaşın aniden Belçikaya gitmeyle karar verdiği belirtildi. THYye ait TK-2139 sefer sayılı uçak ile saat 13.05de Ankaradan...

Selahattin Demirtaş programlarını iptal edip Brüksele gitti
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Ankarada önce gazetecilerle, daha sonra da diğer Eşgenel Başkan Figen Yüksekdağ ile toplantıları olan Selahattin Demirtaşın aniden Belçikaya gitmeyle karar verdiği belirtildi. THYye ait TK-2139 sefer sayılı uçak ile saat 13.05de Ankaradan İstanbula gelen Selahattin Demirtaş buradan da TK-1939 sefer sayılı uçakla saat 14.50de Brüksele hareket etti.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

HDP Eşgenel Başkanı Selattin Demirtaş, Atatürk Havalimanı VİP salonunda gelişi sırasında gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

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