Selahattin Demirtaş programlarını iptal edip Brüksele gitti

Ankarada önce gazetecilerle, daha sonra da diğer Eşgenel Başkan Figen Yüksekdağ ile toplantıları olan Selahattin Demirtaşın aniden Belçikaya gitmeyle karar verdiği belirtildi. THYye ait TK-2139 sefer sayılı uçak ile saat 13.05de Ankaradan...

Ankarada önce gazetecilerle, daha sonra da diğer Eşgenel Başkan Figen Yüksekdağ ile toplantıları olan Selahattin Demirtaşın aniden Belçikaya gitmeyle karar verdiği belirtildi. THYye ait TK-2139 sefer sayılı uçak ile saat 13.05de Ankaradan İstanbula gelen Selahattin Demirtaş buradan da TK-1939 sefer sayılı uçakla saat 14.50de Brüksele hareket etti. SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

HDP Eşgenel Başkanı Selattin Demirtaş, Atatürk Havalimanı VİP salonunda gelişi sırasında gazetecilerin sorularına cevap vermedi.