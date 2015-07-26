Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Diyarbakırın Lice ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Koçakın Yozgattaki baba ocağına ateş düştü. Eskipazar Mahallesinde, şehidin...

Diyarbakırın Lice ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Koçakın Yozgattaki baba ocağına ateş düştü. Eskipazar Mahallesinde, şehidin babaevinde kalan Satılmış Koçaka, kardeşinin şehit edildiği haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Annesi ve babası vefat eden ve 9 kardeşin dördüncüsü olan Koçakın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağına ve evinin bulunduğu sokağa bayraklar asıldı.

Ülkemiz büyük bir ülke, bunlara gerekli cevaplar verilecektir





Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, aileye ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, Üzücü bir durum, mertebelerin en güzeline sahip oldu. Ülkemiz büyük bir ülke, bunlara gerekli cevaplar verilecektir. Siz rahat olun, kalbinizi rahat tutun. En yakın zamanda şehidimizin öcü bunlardan alınacak. Operasyonlarımız devam ediyor diye konuştu.



Şehidin ağabeyi Koçak da kardeşiyle en son Ramazan Bayramında görüştüğünü ifade ederek, Bizi aramıştı, 11 aydır oradaydı, Sivastan oraya gitmişti. Görevde 20 yıla yaklaşmıştı. Gece 03.00 gibi haber aldık. İki çocuğu var, biri liseye gidiyor. Bir de küçük kızı var. Ne diyelim? Vatan sağ olsun ifadesini kullandı.



Şehidin eniştesi Abdullah Demir de Dün akşam telefonla görüştüm. Giydiğim tişört 4 gündür üzerime yapıştı, eve gidip, duş alarak üzerimi değişeceğim dedi. Herhalde akşam tekrar göreve çağırdılar. Daha sonra acı haberi aldık. Vatan sağ olsun şeklinde konuştu.



Koçakın cenazesinin Diyarbakırda düzenlenecek törenin ardından memleketine getirileceği ve ikindi namazının ardından Yozgat Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Jandarma Başçavuş İsmail Yavuzun Salihli ilçesindeki babaevinde de yas var. Oğullarının şehit edildiği haberi, Yavuzun Kabazlı Mahallesindeki anne ve babasına sabah saatlerinde verildi. Şehidin yakınları, ailenin evin taziye ziyaretinde bulunuyor. Yavuzun 11 ve 5 yaşlarında 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.



AA