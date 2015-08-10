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Şehit olmasaydı 13 gün sonra düğünü olacaktı

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Şırnakın Silopi ilçesinde seyir halindeki özel harekat timlerini taşıyan polis aracına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 polisten Savaş Akyolun baba ocağına ateş düştü. Savaş Akyolun dayısı Uğur Başer, 22 yaşında...

Şehit olmasaydı 13 gün sonra düğünü olacaktı
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Şırnakın Silopi ilçesinde seyir halindeki özel harekat timlerini taşıyan polis aracına düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 polisten Savaş Akyolun baba ocağına ateş düştü.

Savaş Akyolun dayısı Uğur Başer, 22 yaşında ve 13 gün sonra düğünü olacaktı. Yapanları Allaha havale ediyoruz hiç sevinmesinler. Bir Savaş öldü ama hiç merak etmesinler arkasında intikamını alacak çok Savaş var. Gözyaşlarımız sadece düğünü olacağı içindir. Allahın şehadetine erdi. Mekanı cennet olur inşallah dedi.

Şehit polisin evine meslektaşları da gelerek ailenin acısına ortak oldular.

İHA

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