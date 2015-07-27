Şehit eşinden Bakana çözüm süreci tepkisi

Ziyaret sırasında, şehidin eşi Dilek Koçak, Bakan Öztürke çözüm süreci ile ilgili tepki göstererek, Nasıl bir çözüm süreci bu, nasıl. Milleti oyalıyorsunuz, çözüm süreci diye. Doğuda neler oluyor siz biliyor musunuz dedi. İçişleri...

Ziyaret sırasında, şehidin eşi Dilek Koçak, Bakan Öztürke çözüm süreci ile ilgili tepki göstererek, Nasıl bir çözüm süreci bu, nasıl. Milleti oyalıyorsunuz, çözüm süreci diye. Doğuda neler oluyor siz biliyor musunuz dedi.



İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, eski Adalet Bakanı bekir bozdağ, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Mehmet Şanver, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Ak Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer ve Yozgat Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ile birlikte şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Koçakın Eskipazar Mahallesindeki baba evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinde Kuran okunmasının ardından şehit yakınlarına baş sağlığı dilendikten sonra, şehidin eşi Dilek Koçak, Bakan Öztürke çözüm süreci konusunda tepki gösterdi. Acılı eş Dilek Koçak, şöyle konuştu:



Nasıl bir çözüm süreci bu nasıl. Milleti oyalıyorsunuz, çözüm süreci diye. Burada millet yiyip içip keyfine bakıyor, siz biliyor musunuz doğuda neler oluyor. Benim kocam 5 gündür evine gelmiyor, çocuklarının yüzünü görmüyor. Çözüm süreci diye oyaladınız, oyaladınız. Milletin canını yaktınız. Milletin canı yanıyor. Sonra iki gün sonra herkes keyfine bakıyor. Kocamın kanı yerde kalmasın. Millet doğuda dışarıya çıkmaya korkuyor. Bu nasıl bir şey, bu nasıl bir yaşam tarzı. Güneydoğuyu alıyorlar. Askere vur emri vermiyorlar. Terör vuruyor, asker bekliyor. Eline alıyor silah gidiyor yolun ortasında bekliyor sap gibi. Askerde vursun, askerde onları öldürsün dedi.



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT-DHA