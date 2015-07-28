Şehit binbaşı aynı ailenin ikinci şehidi

Hain saldırıda şehit düşen Binbaşı'nın ağabeyinin de 25 yıl önce bir madende meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Muşun Malazgirt ilçesinde eşi ve kızıyla birlikte teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın ağabeyi Dursun Kulaksızın 25 yıl önce Yeni Çeltek Kömür İşletmesine ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybettiği öğrenildi



Şehit Binbaşı Arslan Kulaksızın, Amasyanın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki baba ocağında yas hakim. Ablası Emine Şallıya kardeşinin şehit edildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Kulaksızın babası Ömer (85) ile annesi Nevriye Kulaksıza (80) sağlık sorunları nedeniyle acı haber verilemedi.



Köylüler tarafından şehidin babaevin bulunduğu sokağa ve caminin minarelerine dev Türk bayrağı asıldı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan Kulaksızın, ağabeyi Dursun Kulaksızın 1990 yılında Amasyada Yeni Çeltek Kömür İşletmesine ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybettiğini ve ailenin ikinci şehidini verdiğini belirten halasının oğlu Hamza Acar, Acımız büyük. Çok iyi birisiydi. En son geçen sene Kurban Bayramında buradaydı. Daha sık geliyordu. Malazgirte gidince ziyaretlerini seyreltti. Sürekli annesine, babasına bakan birisiydi diye konuştu.



Şehidin üvey ağabeyi Hikmet Acarın da sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılıp gözetim altında tutulduğu bildirildi.