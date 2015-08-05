Şehit annesi: Ben de Kürtüm, yazık günah!

Uludere yoluna döşenen mayının patlaması ve hemen ardından da PKKlı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan askerlerden 21 yaşındaki Abdulkadir Pektaş, İzmirde son yolculuğuna uğurlandı. Maile-Cemal Pektaş...

Uludere yoluna döşenen mayının patlaması ve hemen ardından da PKKlı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit olan askerlerden 21 yaşındaki Abdulkadir Pektaş, İzmirde son yolculuğuna uğurlandı.



Maile-Cemal Pektaş çiftinin altı çocuğunun en küçüğü olan 21 yaşındaki Abdulkadir Pektaş, Şırnak Uludere yoluna döşenen mayının patlaması ve hemen ardından da PKKlı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu şehit oldu. İzmirin Buca ilçesinde ailesiyle yaşayan ve terhisine bir hafta kala şehit düşen Pektaş için AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkırın da katılımıyla İzmir Karşıyakadaki Mustafa Beşikçioğlu Camiinde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, şehidin yakınları, İzmir Valisi Mustafa Toprak, siyasi partilerin İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel olurken AB Bakanı Volkan Bozkırın teselli ettiği anne Maile Pektaş, Ben de Kürtüm, ben de Diyarbakırlıyım. Analar ağlıyor. Yazık günah diyerek terörün durmasını istedi.

YALVARIRIM BU ATEŞİ SÖNDÜRÜN

Şehidin ablası, Beni götürün, silah verin. Ben onların canını alayım. Terör bitsin artık, analar ağlamasın. Yalvarırım size ne olur. Bu ateşi söndürün derken, şehidin başka bir yakını ise Biz onu güle oynaya gönderdik, havaya ata ata gönderdik. Biri çıkıp biz bunun hesabını veririz diyor mu? Kimse demiyor. Bizim ciğerimiz yandı burada diye konuştu. Şehidin yakınları, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Pektaşın cenazesi, öğlene namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

İHA