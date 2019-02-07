Şehir 5.8’le sallandı kimse duymadı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, yeni bir fenomenin ortaya çıktığını duyurdu. Gazete, bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekibin hazırladığı geniş kapsamlı bir araştırmaya yer İverdi. Araştırmada 2016 yılının yaz aylarında İstanbul'un 5.8 büyüklüğündeki bir depremle sallandığı aktarıldı. Fakat kimsenin hissetmediği bu depremin "yavaş deprem" olduğu ve 50 gün boyunca devam ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar bu tür depremlerin ne gibi sonuçları olacağına dair incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Bilim dünyası İstanbul’u ve “yavaş depremi” konuşuyor… Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Earth and Planetary Science Letters’ta yer alan bir araştırma İstanbul’da 2016 yılının yaz aylarında “yavaş deprem” meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar, 5.8 büyüklüğündeki depremi yavaş olduğu için kimsenin hissetmediğini açıklarken, “Deprem 50 gün boyunca sürdü. İstanbul’un güneyinde yaşandı. Bu Kuzey Anadolu fay hattının yeniden uyandığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı.

Depremin yarattığı etkinin 5.8 büyüklüğündeki bir depreme eşdeğer olduğu aktarılırken, “Gerilimi üzerinden attı fakat uzun vadede bu durumun ne gibi etkileri olacağı belli değil” ifadesi kullanıldı. Araştırmayı yürüten Patricia Martinez-Garzon, “Bu deprem fay hattının bazı parçalarını bir araya getirmiş olabilir. Fakat büyük resmi görmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Bilim insanlarının yavaş depremi ancak bir süre sonra yapılan incelemeler ve veriler ışığında fark ettiği açıklandı. Uzmanların depremi, GFZ German Research Center for Geosciences’ta görevli bilim insanlarının geliştirdiği özel ölçüm sistemleri aracılığıyla tespit ettiği belirtildi.