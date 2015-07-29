Şehide gözyaşlarıyla veda!

Hakkarinin Şemdinli İlçesinde şehit olan 34üncü Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkayanın cenazesi, Vandan askeri uçakla getirildiği Ankaradan askeri helikopterle memleketi Bolunun Göynük İlçesine getirildi....

Hakkarinin Şemdinli İlçesinde şehit olan 34üncü Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkayanın cenazesi, Vandan askeri uçakla getirildiği Ankaradan askeri helikopterle memleketi Bolunun Göynük İlçesine getirildi. Göynük İlçe Stadına inen askeri helikopteri gören baba Salim Sarpkaya gözyaşlarına boğuldu. Ziya Sarpkayanın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Salim Sarpkaya ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları koluna girerek sakinleştirmeye çalıştı. Ziya Sarpkayanın yakınları, cenaze aracındaki Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak gözyaşlarına boğuldu.



Ziya Sarpkayanın cenazesi kortej eşliğinde ilçe merkezindeki sağlık ocağına götürüldü. Yüzlerce kişi ilçe merkezinde şehidi karşıladı. Sağlık Ocağı önünde okunan duaların ardından şehit Ziya Sarpkayanın cenazesi, ambulansa konuldu. Ziya Sarpkayanın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Gazi Süleyman Paşa Camiine götürüldü. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, Sofuali Mezarlığında toprağa verilecek.



ŞEHİDİN ABLASI ASKERİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ







Şehit Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkayanın cenazesi Göynük Yenice Mahallesindeki evinin önüne getirilirken, herkes gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Salim Sarpkaya, annesi Neriman Sarpkaya, ablası Hülya Deniz ile kız arkadaşı Fatma Tepe cenazenin başında gözyaşı döktü.



Anne Neriman Sarpkaya oğlunun fotoğrafını öpüp havaya kaldırdı. Kız arkadaşı Fatma Tepe ise cenazenin başında ağlarken, baba Salim Sarpkaya genç kızı teselli etmeye çalıştı. Şehidin ablası Hülya Deniz tabutun üzerine kapanarak ağlarken, cenazenin başında nöbet tutan askerin gözyaşlarını silip, yüzünü okşadı.



Şehit askerin naaşı daha sonra 3 bin kişinin katıldığı kortej eşliğinde camiye götürülürken, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.



KIZ ARKADAŞINDAN DUYGUSAL MESAJ: BANA KALAN SADECE GÜLÜŞÜN ŞEHİDİM



Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkayanın şehit olması, evlilik planı yaptığı kız arkadaşı 26 yaşındaki Fatma Tepeyi de yıktı. Fatma Tepe, facebooktaki hesabında, evlilik hayali kurduğu Ziya Sarpkayanın gülen bir fotoğrafını paylaşarak, Bana kalan sadece gülüşün şehidim, mekanın cennet biliyorum Ziyam sözlerini yazdı.



Arkadaşları, Fatma Tepeye paylaşımının ardından baş sağlığı dileklerinde bulundu. Fatma Tepenin son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle tedirginlik yaşadığı, telefonla görüştüğü Ziya Sarpkayaya, Ne olur dışarı çıkma. Ne istiyorsan biz buradan kargo ile gönderelim dediği öğrenildi.