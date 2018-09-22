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Sedanur'un cansız bedeni bulundu

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Kars Kağızman'da 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur'un cenazesi bulundu.

Sedanur'un cansız bedeni bulundu
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlendi.

Bir haftadır arama çalışmasını sürdüren ekipler, küçük kızın cenazesini Paslı Köyü yakınlarında buldu. 9 yaşındaki Sedanur'un bulunduğu alan, köye bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. Küçük kızın üzeri taşlarla örtülü haldeydi. Paslı Köyü'ndeki arama çalışmalarını 200 kişilik ekip yürütüyordu.

Jandarma, AFAD, UMKE, korucular kadavra arama ve iz takip köpekleriyle 7 gün boyunca arama yaptı. Ancak şimdiye kadar bir ize rastlanmamıştı. Sedanur'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar 1 kişi tutuklandı. O da komşuları Ertan Bozkurt. Olayla ilgili bir televizyon programına da katılan şüphelinin çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Açık cezaevinden kaçıp sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıkmıştı.

Kars Valisi Rahmi Doğan NTV canlı yayınında konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Doğan; "Ciddi bir ekip kurmuştuk bugün maalesef acı haber geldi. Gerekli incelemelerden sonra detaylı açıklama yapılacaktır. Ceset köye yakın bir mesafede bulundu. Olayla ilgili tutuklanan komşu Ertan Bozkurt'un geçmişi sağlıklı değil, cinsellikle ilgili önceden işlenmiş suçları var" dedi.

 

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