Sarı kırmızı armudu görenler şaştı kaldı

Edirne’de sarı kırmızı renkli armudu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 20 yıldan beri meyvecilikte aşılama yaptığı belirten Remzi Eskikaplan, “Aşılanan ağaçların bir dalının farklı meyve verdiğini biliyoruz, ama bir meyvenin yarısının başka diğer yarısının başka olmasına şahit olmadım. Armutların tadı mükemmel sadece renkleri farklı” dedi.

Edirne'de yaşayan Remzi Eskikaplan hobi olarak ilgilendiği meyvecilikle daha önce hiç görmediği bir olaya şahit oldu. Bahçesinde meyve yetiştiren 70 yaşındaki Remzi Eskikaplan'ın, bahçesindeki armut ağacında iki farklı renkte armut görenleri şaşırttı.

“TADI MÜKEMMEL SADECE RENKLERİ FARKLI”

Yaklaşık 20 yıldan beri meyvecilikte aşılama yaptığı belirten Eskikaplan, “Aşılanan ağaçların bir dalının farklı meyve verdiğini biliyoruz, ama bir meyvenin yarısının başka diğer yarısının başka olmasına şahit olmadım. Armutların tadı mükemmel sadece renkleri farklı” şeklinde konuştu.

HERKESİN İLGİ ODAĞI OLDU

Torunun sarı kırmızı armudu görünce şaşırarak kendisine haber verdiğini anlatan Eskikaplan, “Düzgün hatlarla iki farklı renge ayrılan armudu görünce ben de çok şaşırdım. Armudu görmek için gelenler bile var. Onlar da çok şaşırıyor” ifadelerini kullandı.