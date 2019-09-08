 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
21 0
Süper Kupaya, Kartal pençesi
Süper Kupaya, Kartal pençesi
55 0
 
18 0
Yeni Juke daha dinamik
Yeni Juke daha dinamik
11 0
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
295 0
42 0
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
12 0
banner82

Sarı kırmızı armudu görenler şaştı kaldı

banner27

Sarı kırmızı armudu görenler şaştı kaldı
banner267

Edirne’de sarı kırmızı renkli armudu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 20 yıldan beri meyvecilikte aşılama yaptığı belirten Remzi Eskikaplan, “Aşılanan ağaçların bir dalının farklı meyve verdiğini biliyoruz, ama bir meyvenin yarısının başka diğer yarısının başka olmasına şahit olmadım. Armutların tadı mükemmel sadece renkleri farklı” dedi.

Edirne'de yaşayan Remzi Eskikaplan hobi olarak ilgilendiği meyvecilikle daha önce hiç görmediği bir olaya şahit oldu. Bahçesinde meyve yetiştiren 70 yaşındaki Remzi Eskikaplan'ın, bahçesindeki armut ağacında iki farklı renkte armut görenleri şaşırttı.

“TADI MÜKEMMEL SADECE RENKLERİ FARKLI”

Yaklaşık 20 yıldan beri meyvecilikte aşılama yaptığı belirten Eskikaplan, “Aşılanan ağaçların bir dalının farklı meyve verdiğini biliyoruz, ama bir meyvenin yarısının başka diğer yarısının başka olmasına şahit olmadım. Armutların tadı mükemmel sadece renkleri farklı” şeklinde konuştu.

HERKESİN İLGİ ODAĞI OLDU

Torunun sarı kırmızı armudu görünce şaşırarak kendisine haber verdiğini anlatan Eskikaplan, “Düzgün hatlarla iki farklı renge ayrılan armudu görünce ben de çok şaşırdım. Armudu görmek için gelenler bile var. Onlar da çok şaşırıyor” ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.