Saray’dan 1.5 milyar liralık harcama

Geçen yılın toplamında 1,6 milyar TL harcayan TC Cumhurbaşkanlığı’nın mayıs ayına kadar yaptığı harcama toplamı 1 milyar 490 milyon liraya ulaştı

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 31 Mart’ta yapılan seçimler öncesi yapılan olağandışı harcamaların hız kestiği mayıs ayında, TC Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları 2019 yılının başından bu yana olduğu gibi yine geçmiş yıllardan daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Geçen yılın toplamında 1,6 milyar TL, ilk beş ayda da 198 milyon lira harcayan TC Cumhurbaşkanlığı’nın mayıs ayına kadar yaptığı harcama toplamı 1 milyar 490 milyon liraya ulaştı. Yılın başında 2 milyar 818 milyon lira olan, daha sonra 3 milyar 168 milyon liraya çıkartılan Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin yarısı mayıs sonuna kadar tükendi. Ocak ayında 303 milyon, şubatta 222 milyon, martta 191 milyon olan harcama, nisan ayında 522 milyon liraya fırladı. Mayıs ayı harcaması ise 250 milyon lira oldu.

TC Cumhurbaşkanlığı’nın, Recep Tayyip Erdoğan seçildikten sonra yaptığı harcamaların artış trendinin 2019’da süreceği bütçe rakamları ile ortaya çıktı. 2014 yılında 266 milyon, 2015’te 543 milyon, 2016’da 1 milyar 345 milyon, 2017’de 663 milyon, 2018’de 1.6 milyar lira harcayan Saray, bu hızla devam ederse 2019’da bir önceki yıl harcamasının iki katına ulaşacak.

1 MİLYAR DA ÖRTÜLÜDEN

TC Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları artarken örtülü ödenek harcamaları da beş ayın sonunda hız kesmedi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yasa değişikliği ile ortak olduğu örtülü ödenek, başbakanlığı dönemindeki gibi hesabı verilmeden büyük harcamalar yapılan bir kalem olmayı sürdürdü. 2014’te 1 milyar 78 milyon lira harcanan örtülü ödenek, Erdoğan’ın da cumhurbaşkanı olarak başbakan ile birlikte kullanmaya başladığı 2015’te 1 milyar 773 milyon liraya çıktı. 2016 yılı harcaması 1 milyar 616 milyon lira olurken harcama tutarı, 2017’de 2 milyara fırladı. 2018 yılında ise 1 milyar 722 milyon lira harcandı.

2019 yılının ilk beş ayındaki harcama ise şimdiden 1 milyarı geçti. Ocak ayında 215 milyon, şubatta 197 milyon, martta 130 milyon harcama yapılan örtülü ödenek kaleminin nisan ayı harcaması 403 milyon lira ile rekor kırdı. Mayıs ayı 60 milyon lira ile yılın en düşük harcamasının yapıldığı ay oldu; ancak bu tutar toplam harcamayı 1 milyarın üzerine çıkarttı.

SİLAHA BİR AYDA 1,1 MİLYAR

İktidarın her ay olduğu gibi bu ay da güvenlik ve savunmaya yönelik alım adı altında yaptığı silah, savaş teçhizatı, mühimmat ve makine alımı da arttı. Mayıs ayında yapılan 1 milyar 164 milyon liralık harcama ile 2019’un rekoru kırılırken toplam harcama tutarı da 2,5 milyar liraya çıktı.

5 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 66,5 MİLYAR TL

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçen yıl mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken bu yıl mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.