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Şanlıurfa'da çekirge istilası

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Şanlıurfa'nın 2 mahallesinde meydana gelen çekirge istilası halka zor anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili alana ulaşmaması için yardım bekliyor.

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Şanlıurfa'da çekirge istilası
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu.

Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.

Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.

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