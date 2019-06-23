"Sandıktan bana İstanbul için seferberlik görevi çıktı"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını söyledi; "Bugün bana sandıktan İstanbul için seferberlik görevi çıkmıştır" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı kesinleşen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü seçimin en önemli ifadelerinden birinin Türkiye'nin demokrasi sürecine katkısı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim" ifadelerini kullandı.

Ülkeye ve dünya kenti İstanbul'a seçim neticelerini hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, duygularını da içeren uzunca bir açıklama yapacağını belirtti.

İmamoğlu, bugün yüz binlerce sandık başında görev yapan tüm arkadaşlarına minnet duygularını ifade ederek onların bugünün demokrasi kahramanları olduğunu söyledi.

Sonuçlar kesinleşene dek sandıkların terk edilmemesini isteyen Ekrem İmamoğlu, bugünkü seçimle İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, ailesine, partisine,seçilmesine destek veren herkese, kampanyasını yürüten herkese teşekkür etti.

Seçimi herkesin kazandığını kısa sürede herkesin hissedeceğini, bunu sağlamak için canla başla, kimseyi dışlamadan çalışacağını ifade eden İmamoğlu, "Bugün bana sandıktan İstanbul için seferberlik görevi çıkmıştır" dedi.

"Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim" diyen İmamoğlu, herkesten yararlanacağını söyledi.

İmamoğlu, mahcup olmamak için çok çalışacağını vurguladı. Halkın hizmet üretim ve çözüm beklediğini kaydeden İmamoğlu, yarıda kalan vaatlerini ilk meclis toplantısında gündeme alıp hayata geçireceklerini belirtti. Yoğun bir tempoda çalışmak için sabırsızlandığını ifade eden İmamoğlu, en çok da İstanbul'un çocuklarından ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından güç alacağını belirtti.

"Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak" diyen Ekrem İmamoğlu, sevincin bir başkasının kalbini kırmak anlamına gelmeyeceğine işaret etti ve herkesi hassas davranmaya çağırdı. "Bu bir zafer değil, başlangıçtır, 16 milyona eşit davranacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul'a yeni başlangıcın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İmamoğlu, "İstanbul'da her şey çok güzel olacak" diyerek tamamladı.