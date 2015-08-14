Şamil Tayyar'dan CHP'ye çok ağır sözler!

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından CHP'li vekillere ağır sözler sarfetti.

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Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon çalışmaları çerçevesindeki görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Davutoğlunun açıklamalarından sonra AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından CHPli vekillere ağır sözler sarfetti.



CHP, MHP, paralel, HDP, PKK, sol örgütler, Doğan Grubu, Istanbul dükalığı,İran, Suriye, İsrail ve yancıları karardan rahatsız. Allah korumuş diye yazan Şamil Tayyar devamında ise Vekil görünümlü bazı CHPliler Başbakanımıza havlamaya başlamış! Hoşttt... diye yazdı.





