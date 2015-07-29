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Saldırı hazırlığı yapan 9 PKKlı yakalandı

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Güncel Haberleri  Saldırı hazırlığı yapan 9 PKKlı yakalandı haberi Bingöl kent merkezinde eylem hazırlığında olan 9 PKKlı yakalandı. Bingöl kent merkezinde eylem hazırlığında olan 9 PKK'lı ile örgüt adına faaliyetlerde...

Saldırı hazırlığı yapan 9 PKKlı yakalandı
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Güncel Haberleri 
Saldırı hazırlığı yapan 9 PKKlı yakalandı haberi
Bingöl kent merkezinde eylem hazırlığında olan 9 PKKlı yakalandı.

Bingöl kent merkezinde eylem hazırlığında olan 9 PKK'lı ile örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle aranan bir şüpheli terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin operasyonla yakalandı. 

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl'de eylem hazırlığında olan 9 PKK'lının gözaltına alındığı bildirildi. Mirzan Mahallesi Çamlık alanı mevkiinde bir grup PKK'lının kentin değişik noktalarında eylem hazırlığı yaptığı bilgisini alan güvenlik güçleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda molotof hazırladıkları sırada 9 PKK'lının suçüstü yakalandığı bildirildi. Operasyonda ayrıca örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle bir kişinin daha yakalandığı belirtildi.

PKK'lıların yakalandıkları yerde yapılan aramada ise, 4 adet el yapımı parça tesirli bomba, 4 adet torpil, 40 adet hazırlanmış molotof kokteyli, 2 havai fişek rampası, 11 adet boş şişe, 1,5 litre şişe içerisinde benzin, 1 adet tabanca, çok sayıda eldiven ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. 

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