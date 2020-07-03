Sakarya’da havai fişek fabrikasında büyük patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesi bu sabah şehrin bir çok noktasından duyulan patlamayla sarsıldı. İlçede bulunan havai fişek fabrikasında, 150-200 çalışanın içeride bulunduğu sırada bir patlama meydana geldi. Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri zaman zaman tekrarlanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlanırken, bölgedeki endişeli bekleyiş sürüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Gelen ilk bilgilere göre patlamada 11 kişi yaralandı.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hâlâ sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis” ifadelerini kullandı.

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“BOMBA DÜŞTÜ SANDIK”

“Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık” diyen Babaoğlu, “Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu” ifadelerini kullandı.

“PATLAMALAR DEVAM EDİYOR”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili “Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var” dedi.

“VAHİM BİR TABLO VAR”

Sakarya Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da, “Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hâlâ patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli’den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD’tan yapılan yazılı açıklamada, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir” denildi.