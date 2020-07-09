banner411
banner69
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
330 0
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
97 0
 
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
23 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
117 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
51 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
41 0
KTSYD’nin 37. yıl gururu
KTSYD’nin 37. yıl gururu
36 0
banner460

Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 2 şehit, 8 yaralı

banner27

Sakarya'da havai fişek taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Belediye Başkanı, ''2 şehidimiz var'' açıklamasını yaptı.

Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 2 şehit, 8 yaralı

 

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. 

Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 2 şehidin olduğu ve 8 yaralının 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yaralananlardan bir kişinin sivil olduğu ifade ediliyor. 

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.  

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, ''Sabah jandarma tarafından bölgede kontrollü patlama yapılacağı tarafıma belirtilmişti'' dedi.  

Olayda patlayan kamyonOlayda patlayan kamyon

3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu. 

SÜREÇ- 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.