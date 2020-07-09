Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 2 şehit, 8 yaralı

Sakarya'da havai fişek taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Belediye Başkanı, ''2 şehidimiz var'' açıklamasını yaptı.

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. Patlamada yaralıların olduğu belirtilirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, patlamada 2 şehidin olduğu ve 8 yaralının 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yaralananlardan bir kişinin sivil olduğu ifade ediliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş, ''Sabah jandarma tarafından bölgede kontrollü patlama yapılacağı tarafıma belirtilmişti'' dedi. Olayda patlayan kamyon 3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu.



SÜREÇ- 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.