Sahadan çıkmayan öğretmenleri göz altına aldırdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçına erken gelen Savcı, sahada top oynayan 14 öğretmeni sahadan çıkarmak istedi. Öğretmenlerden olumsuz yanıt alan Savcı, polis çağırtarak öğretmenleri gözaltına aldırdı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin ilginç bir şekilde gözaltına aldırıldığı ileri sürüldü.

Dün akşam saat 21.00-22.00 saatleri arasında halı saha maçı olan öğretmenlerin maça başlamasından sonra aralarında Çermik savcısının da olduğu bir grup, aynı saatte maçlarının olduğunu ileri sürerek öğretmenleri dışarı çıkarmak istedi.

Ancak savcının da aralarında bulunduğu grubun maçı bir saat sonraydı. Halı saha görevlileri tarafından dışarı çıkarılan savcı ve arkadaşları, olay yerine polis çağırarak öğretmenleri kimlik tespiti gerekçesiyle sahadan çıkardı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olaya tepki gösteren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da konuyla ilgili "Gündeme getirdiğimiz Diyarbakır Çermik'te yaşanan ve öğretmenlerin onurunu zedeleyen Cumhuriyet Başsavcısı keyfiliğine sessiz kalmayan,tepki veren Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık.HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

MEB Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da gözaltıları eleştirdi. Bu durumu 'kabul edilemez‘ bulduğunu ifade eden Aydoğdu, "Diyarbakır'da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez…" ifadelerini kulland