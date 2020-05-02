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Sadece bir hata… Çok pahalıya patladı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 60 oldu. Karantina uygulanan ve toplu şekilde cenaze namazı hakkında soruşturma başlatılan köyde ölü sayısı da 2'ye yükseldi.

Sadece bir hata… Çok pahalıya patladı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu halde kılınan cenaze namazının ardından corona virüsünden dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti. Köyde ölü sayısı 2’ye vaka sayısı ise 60’a yükseldi.

İKİNCİ ÖLÜM HABERİ OLDU

Toplu halde kılınan namazın ardından corona virüsü testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi. Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 6 kişide corona virüsü testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KÖYDEN KAÇAN DA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde de köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve 3 bin 150 lira idari para cezası kesilerek köye tekrar götürülmüştü.

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