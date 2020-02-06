Sabiha Gökçen faciasında çarpıcı detay!

Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, dün akşam saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. İçinde ikisi bebek 177 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak savrularak üçe bölündü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üç kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını açıkladı. Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, dün akşam saat 18.19’da deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı.

30 metre yükseklikten yola düşen ve 50-60 metre sürüklenip savrulan uçak üçe bölündü. Parçalanma sonrası alev alan uçaktaki yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Uçak içinde mahsur kalan yolcuları 112, İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri tahliye etti. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi olduğu öğrenildi. Pegasus Havayolları, yolculardan 22’sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

FOTO: SÖZCÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan kriz merkezinde sabaha karşı açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üç kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını belirterek, şunları söyledi:

“Yaralılarımızdan dördünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.”

(FOTO: DHA)

Uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı iddia edilirken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane’nin bugün saat 13.00’de kazayla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

(FOTO: DHA)

KULE, İNİŞ ÖNCESİ PİLOTLARI UYARMIŞ: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAK PAS GEÇTİ

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına İniş öncesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

Kule: Efendim inişte maruz kaldığınız rüzgar nedir acaba?

Pilot: Son yaklaşmada 9-ile 10 arasında gösteriyordu. Hocam bilginize yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar.

Kule: Mutabık efendim. Bu konuda bilgi verildi. Yalnız bize gelen meteoroloji radarına göre yer rüzgarı 320 ile 360 dereceden 17 ile 22 knot arası dediler. Malumat.

Pilot: Yer rüzgarında bir sıkıntı yok. Sadece bilgilendirmek istedik. 1000 feetin altında özellikle çok değişiyor rüzgar.

Kule: Yaklaşmada tecrübe ettiğiniz rüzgarı paylaşabilir misiniz?

Pilot: Rüzgar değişkendi. 500 feet’e kadar kuyruk rüzgarı vardı. Pistten yaklaşık 15 knot’a kadar ama tekrar alçalmaya başladıktan sonra azalmaya başladı. Yaklaşık 600 feet’lere kadar 37 knot tail wind (kuvvetli kuyruk rüzgarı) var. Bilginiz olsun. İniş ve kalkış ayrılması bazında bilgi vermek istedim.

Kule: Anlaşıldı efendim. Önceki kalkış trafiği normalden daha yavaş hareket ettiği için bu kadar sıkıştınız normalde bu şekilde planlamamıştım. Bilginiz olsun.

Pilot: Genel anlamda bilgi vermek için ilettim.

Kule: Pist değişecek muhtemel. 2,4 pist olacak dinlemede kalın. Şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla. Malumat. Dinlemede kalın, arayacağım.

Kule: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.



UÇAKTAKİ YOLCU O ANLARI ANLATTI

Pistten çıkan uçakta bulunan Tayfun Erdem isimli bir yolcu, 45 dakikalık uçuşun yarısında türbülans yaşadıklarını belirterek, “Uçağın tekeri piste değdikten sonra bir anda havalandı, inişi yapamadı. Rüzgardan sonra dönüp geri geldi. Sonra tekrar inmeyi denedi ve bir anda savrulduk” dedi.

Kaza yapan uçağın yolcularından Tayfun Erdem’in çekip SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı’na gönderdiği fotoğraflar kazanın boyutunu gözler önüne seriyor.