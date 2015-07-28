Sabancı'nın katili cezaevinden çıktı

Yunanistanda tutuklu bulunan Özdemir Sabancı suikastı zanlısı DHKP-Cli İsmail Akkol cezaevinden çıktı.

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Yunanistanda tutuklu bulunan Özdemir Sabancı suikastı zanlısı DHKP-Cli İsmail Akkol üç arkadaşı ile birlikte cezaevinden çıktı. Ak Parti Genel Merkezine ve Adalet Bakanlığına lav silahlı ve bombalı saldırının zanlısı Hasan Biberin ise cezaevinde bulunduğu ve ağır hasta olduğu öğrenildi.



HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR

Atinada, geçen yıl şubat ayında hücre evine yapılan baskında Özdemir Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol ile DHKP-C askeri kanat sorumlusu olduğu ileri sürülen Hüseyin Fevzi Tekin, Mehmet Ali Yılmaz ve Bilgehan Karpat çok sayıda silah ve cephane ile birlikte yakalanmıştı. Türkiyenin İsmail Akkolun iadesi için yaptığı başvuru kabul edilmezken, gözaltına alınan 4 kişinin geçtiğimiz günlerde Atinada davaları görüldü. Duruşmada, Mehmet Ali Yılmaz ile Bilgehan Karpatın beraatine karar verilirken, Sabancı katil zanlısı İsmail Akkol ve Hüseyin Fevzi Tekine ise 8er yıl hapis verildi.



Ancak, mahkeme daha sonra Akkol ve Tekinin şartlı tahliyelerine karar verdi. Atina mahkemesinin, terör değil, silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlaması ile açtığı davada, hakkında şartlı tahliye kararı verilen Hüseyin Fevzi Tekin, 2010 yılında Atinada bir evde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü patlamada parmak izine rastlandığı için aldığı hapis cezasından dolayı tahliye edilmezken, İsmail Akkolun tahliye edildiği ve cezaevinden çıktığı öğrenildi. Akkolun halen Yunanistanda bulunduğu bildirildi.

BİBER AĞIR HASTA

Bu arada 2013 yılı mart ayında Ankarada AK Parti Genel Merkezi ile Adalet Bakanlığına lav silahlı ve bombalı saldırı düzenlediği ileri sürülen ve kaçtıktan sonra Yunanistanın Sakız Adası yakınlarında bomba yüklü botla yakalanan Hasan Biberin cezaevinde Hepatit A hastalığına yakalandığı öğrenildi. Biberin hastalığının ilerlediği ve durumunun ağır olduğu iddia edildi.