Rize'yi sel vurdu

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, binalarda mahsur kalanlar oldu.

Rize’nin Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.

Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.

Merkeze bağlı Güzelyurt, Güneysu ilçesine bağlı Yukarıislahiye köyleri ile Kalkandere ilçesinde bazı vatandaşların heyelan ve taşkın sonucu ev ve derede mahsur kaldıkları öğrenildi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili kurumların ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, yol açma çalışmalarına da devam ediyor.

NTV’ye konuşan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, “Köprü ve menfezler yok oldu. Zor durumdayız, felekatle karşı karşıyayız. Şu anda can kaybımız yok, mahsur kalanlar var. Kurtarma çalışmalarına başlıyoruz” diye konuştu.

Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşı yaptı.