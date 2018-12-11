Rize Emniyet Müdürü vuruldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen olayda ağır yaralanan Verdi'nin yanı sıra, Personel Şube Müdürü ve 2 polis memuru daha yaralandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre, 4 polis yaralanırken, Rize Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayın nasıl çıktığı araştırılıyor.