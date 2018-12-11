Rize Emniyet Müdürü vuruldu

Rize Emniyet Müdürlüğünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre, 4 polis yaralanırken, Rize Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayın nasıl çıktığı araştırılıyor.
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