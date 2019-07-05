Reyhanlı’da patlama

Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

Patlamayla ilgili gazetecilere bilgi veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, araç içindekilerin üçünün de Suriyeli olduğunu ve olayın arkasında terör şüphesinin bulunduğunu açıkladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Foto: DHA

Patlamanın etkisiyle, araç içindeki iki kişinin cesetleri yola savruldu.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Foto: DHA

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderildi.

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

DHA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

ERDOĞAN: ÜÇÜ DE SURİYELİ, BOMBA OLDUĞU BELLİ

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da patlama ile ilgili yaptığı açıklamada “Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde 3 de ölmüş, kimlik tespitleri yapılmış. Tabi bunun gerisinde ne vardır ne yoktur onun da zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler daha çok terörle bağlantısı olabilir yönünde” ifadelerini kullandı.

DHA

2013’TEKİ SALDIRIDA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

11 Mayıs 2013’te Reyhanlı, düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş. 146 kişi de yaralanmıştı. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, o dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Saldırıyla ilgili olarak 32 Türk vatandaşı şüpheli gözaltına alınmış bunlardan 20’si tutuklanmıştı. Soruşturma safhasında; saldırıyı tutuklu şüphelilerden Nasır Eskiocak liderliğinde Esad rejimi yanlısı Suriye gizli servisi El Muhaberat bağlantılı bir silahlı grubun düzenlediği ortaya çıkmıştı.