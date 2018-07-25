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Reuters’tan son dakika: Türkiye’ye sel uyarısı

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Bulgaristan, komşuları Türkiye ve Yunanistan'ı, Arda ve Meriç nehirlerinin beklenen ağır yağışlarla taşmasıyla su baskınları ihtimaline karşı uyardı.

Reuters’tan son dakika: Türkiye’ye sel uyarısı
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Reuters’ın son dakika haberinde, Bulgaristan’ın Türkiye ve Yunanistan’ı uyardığı aktarıldı. Tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle mücadele eden Yunanistan’ı ve Türkiye’yi Bulgaristan dışişleri bakanlığının uyardığı ifade edildi.

Bulgaristan dışişleri bakanlığının uyarısında, Arda Nehri üzerindeki Ivaylovgrad barajının beklenen yağışlarla önümüzdeki birkaç gün içinde taşmasının muhtemel olduğu bildirildi. Arda Nehri, doğudan Yunanistan topraklarına giriyor ve Türk-Yunan sınırında Meriç Nehri’ne karışıyor.

Bulgaristan, sık sık taşan Meriç Nehri’nde, Türk sınırına yakın Bulgar kenti Svilengrad yakınlarında da taşkın meydana gelebileceği uyarısı yaptı. Ağır yağışlar üzerine Bulgar makamları bazı vilayetlerde olağanüstü durum ilan etti. Teteven kasabasında dün sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

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