Reuters: Sultanbeyli saldırısını PKK üstlendi

Sultanbeyli saldırısını dün Halk Savunma Birliği adlı örgütün üstlendiği açıklanmıştı. Örgüt daha önce de İslamcı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Adımlar dergisinin Kağıthanedeki bürosuna yönelik 26 Mart 2015de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti. Bu saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.
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