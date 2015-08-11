Reuters: Sultanbeyli saldırısını PKK üstlendi

Sultanbeyli saldırısını dün Halk Savunma Birliği adlı örgütün üstlendiği açıklanmıştı. Örgüt daha önce de İslamcı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Adımlar dergisinin...

Sultanbeyli saldırısını dün Halk Savunma Birliği adlı örgütün üstlendiği açıklanmıştı. Örgüt daha önce de İslamcı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Adımlar dergisinin Kağıthanedeki bürosuna yönelik 26 Mart 2015de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti. Bu saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.