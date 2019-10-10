Resulayn'dan dumanlar yükseliyor (Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün)

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

KOMANDOLAR SINIRI GEÇTİ

Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.



Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

MSB: BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor'' denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİREKTİFİYLE BAŞLADI

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifinin ardından savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da başladı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

180'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ

Hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vurulmaya başlandı. Top ve ÇNRA (çok namlulu roketatar sistemi) atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak, mevziler ateş altına alındı.



Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından savaş uçakları bir kez daha havalandı. Belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.